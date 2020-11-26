21 депутат Госдумы находится в больнице. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в четверг, 26 ноября, на заседании палаты, что 21 депутат госпитализирован с коронавирусом. Всего за все время пандемии болезнь затронула 137 парламентариев.

"Сегодня 21 депутат на больничной койке, 137 депутатов перенесли пандемию", - сказал спикер.

Он отметил, что число заболевших увеличивается каждый день.

"Мы обязаны сделать все для того, чтобы люди были защищены", - передает слова председателя Госдумы ТАСС.

В Госдуме 450 депутатских мест. В конце сентября от коронавируса умер депутат от КПРФ Ваха Агаев, ему было 67 лет.

Напомним, что, согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились около 60,4 млн человек, более 1,4 млн стали жертвами болезни.

В России, по данным оперштаба, зарегистрировано 2 187 990 случаев заражения, справились с болезнью 1 685 492 человек, умерли 38 062.