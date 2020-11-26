Дзюба рассказал о разговоре с Черчесовым после публикации интимного видео Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нападающий петербургского «Зенита» и российской сборной по футболу Артём Дзюба поделился подробностями своего разговора с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым после слива в сеть скандального интимного видео. Об этом футболист рассказал в интервью RT.

- Мы разговаривали со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры. Он меня вдобавок ко всему ещё и пожурил по-отечески. Да и сам всё понимаю. Мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру — Евро. У нас есть задачи, которые мы будем решать, и для этого необходимо объединиться, - рассказал Артём Дзюба.

Напомним, что в начала ноября в интернете опубликовали интимное видео, которое хранилось на телефоне Артема Дзюбы. Позже стало известно, футболист обратился в ФСБ из-за вымогательства у него пяти миллионов долларов. Оказалось, что разместивший интимное видео спортсмена преступник требовал эту сумму, угрожая публикацией записи в сети.