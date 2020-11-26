В 2021 году долги россиян за коммуналку могут вырасти в 1,5 раза

Долги россиян по коммуналке стремительно растут Фото: Олег УКЛАДОВ

Общая задолженность россиян по коммуналке к концу 2020 года составит 1,6 трлн рублей. А в следующем году эта цифра может увеличиться в полтора раза. Особенно долги за ЖКУ стали расти во время первой волны пандемии, когда людям пообещали отмену пеней за просрочку оплаты. Такие данные озвучили в ассоциации УК НП «Национальный жилищный конгресс».

Эксперты полагают, что сумма увеличится за счет того, что коммунальщики лишились многих рычагов по взысканию просроченной оплаты. В том числе, ФЗ-451, который запрещает подавать иск в арбитражный суд без указания так называемых идентификаторов ответчика — например, серии и номера паспорта, СНИЛС, ИНН. Эта информация для коммунальщиков закрыта, так что взыскивать долги через суд становится проблемно.

- В 2019 году долги граждан за ЖКУ составляли 615 млрд рублей, а общая задолженность (с учетом обязательств компаний) — 1,39 трлн рублей. К концу 2020 года последний показатель может увеличиться до 1,6 трлн рублей. В следующем году ситуация только усугубится, - комментирует «Известиям» директор ассоциации УК НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая

Она полагает, что как только должники по коммуналке поймут, что управляющие компании никак не смогут повлиять на них, начнется разгул безнаказанности, сообщает телеканал "360".

«Национальный жилищный конгресс» видит частичное решение проблемы в том, чтобы разрешить коммунальщиком получать «идентификаторы» должников. Для этого нужно «внести изменения в правила доступа к информации в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ)». Соответствующее обращение уже направлено на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.

В Минстрое отметили, что этот вопрос уже частично проработан и направлен на согласование в правительство, но возникли сложности с Минюстом. Юридическое ведомство не согласовывает ряд допусков к персональной информации о гражданах.