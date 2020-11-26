Меркель намерена добиться закрытия всех горнолыжных курортов в ЕС Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о планах Берлина добиваться закрытия предстоящей зимой горнолыжных курортов во всех странах Евросоюза для того, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.

«Приближается лыжный сезон. Мы будем стараться договориться в Европе о возможности закрытия всех горнолыжных комплексов», - заявила глава немецкого правительства.

«Скажу открыто: это, вероятно, будет непросто, но мы попытаемся», - добавила она после заседания.

Меркель также отметила необходимость по возможности избегать всех «не жизненно важных поездок», в том числе профессиональных и туристических.

Глава кабмина сообщила, что ограничения на фоне коронавируса в Германии, скорее всего, останутся в силе до конца января, однако не исключила, что вакцина от COVID-19 поступит в Германию ещё до Рождества.

Напомним, накануне Россия подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. Российским препаратом заинтересовалась Германия и рассчитывает открыть его производство на своей территории.