Пять советов дал Банк России, как не стать жертвой мошенников в «черную пятницу»

ЦБ России дал гражданам пять советов, как не стать жертвой мошенников в период «Черной Пятницы». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЦБ России дал гражданам пять советов, как не стать жертвой мошенников в период «Черной Пятницы».

Так, первый и самый важный совет - завести отдельную карту с ограниченным лимитом.

"Этот совет можно назвать универсальным: даже если по неосторожности вы введете данные дополнительной карты на фишинговом сайте, то аферистам не удастся завладеть деньгами на счете, где хранятся ваши основные средства", - сказано в сообщении регулятора.

Совершать покупки специалисты советуют только на проверенных ресурсах. При этом шопоголикам лучше заранее сохранить вкладки любимых магазинов в компьютере и телефоне.

"Обращайте внимание на адресную строку страницы. Адрес должен начинаться с https, и в начале адресной строки должен стоять знак закрытого замочка. Нажмите на него и проверьте сертификат: он должен быть выдан именно той компании, на странице которой вы находитесь", - отметил регулятор.

Регулятор советует не переходить по ссылкам неизвестных отправителей. Отмечено, что онлайн-продавцы могут рассылать письма с акциями, однако они не направляют отдельные "ссылки на оплату". Все операции проходят через их официальные сайты.

При этом на гаджеты нужно установить надежный антивирус. Хороший антивирусный пакет содержит защиту от фишинга и вредоносных программ.

Напомним, что «Черная пятница» в России в 2020 году проходит с 27 ноября и продлится до 29 ноября.

Большенство магазинов анонсировали скидки за несколько недель, чем и воспользовались мошенники, создав ложные сайты.

Ранее специалисты уже предупреждали пользователей, что в 2020 году в связи с коронавирусом увеличилось число кибермошенников.