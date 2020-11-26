Госдума отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря

31 декабря останется рабочим днем Фото: Евгения ГУСЕВА

31 декабря останется рабочим днем в России – Госдума РФ на пленарном заседании 26 ноября отклонила инициативу фракции ЛДПР, которая предлагала дать россиянам выходной в этот день.

Законопроект внесли на рассмотрение ГД еще в ноябре прошлого года. Он предполагал перенос выходных таким образом, чтобы 31 декабря ежегодно оставался выходным днем, если он не является выходным согласно календарю.

При этом баланс нерабочих праздничных дней должно было сохраниться в том же объеме, как это установлено ТК РФ.

В прошлом году обсуждение инициативы закончилось тем, что Максим Топилин (занимал тогда пост главы Минтруда) отверг ее, отметив, что уже поздно менять сетку выходных и праздничных дней. Он предложил работодателям в частном порядке решать этот вопрос, на каждом отдельном предприятии.

Вице-премьер Татьяна Голикова тоже сказала, что для принятия такого решения нужно больше времени. Однако в 2019 году, когда Минтруд призвал решить этот вопрос самостоятельно, главы многих российских субъектов приняли решение поменять график работы в последние дни года – выходной 31 декабря получили многие сотрудники органов власти и бюджетники.

Также власти регионов рекомендовали руководителям предприятий и организаций сделать то же самое.

В этом году 31 декабря останется рабочим днем, однако в октябре глава правительства Михаил Мишустин принял решение объявить 31 декабря 2021 года выходным днем.