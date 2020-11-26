Аналитики назвали реальную стоимость iPhone 12 Фото: REUTERS

Если учитывать только компоненты товара, то новый iPhone 12 обходится производителю в 373 доллара, а более продвинутый iPhone 12 Pro всего на 33 доллара дороже - в 406 долларов. Такую себестоимость высчитали японские аналитики.

Как передает издание Nikkei, самой дорогой по оценкам специалистов стала OLED-матрица смартфона, которая оценивается примерно в 70 долларов. На втором месте находится чипсет Apple A14 Bionic, который обходится производителям в 40 долларов, и замыкает тройку флэш - память производства Samsung за 19 долларов. Фотосенсоры Sony аналитики оценили в 5,5-7,4 доллара.

Напомним, как писал сайт kp.ru, цены на iPhone 12 в России начинаются от 79 990 рублей (799 долларов), iPhone 12 Pro - от 99 990 рублей (999 долларов). Ранее специалист назвал главный недостаток нового iPhone 12