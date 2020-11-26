В России зарегистрировали Федеральный центр лекарственного обеспечения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России 26 ноября был зарегистрирован Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, который займется закупкой препаратов по федеральным программам. Об этом сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

«Я сразу после нашего заседания поеду забирать свидетельство о регистрации федерального казенного учреждения», - поделилась она известием на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

Новый орган будет закупать медикаменты для лечения россиян с самыми разными заболеваниями от ВИЧ и онкологии до туберкулеза и всевозможных орфанных (редких) болезней. Кроме того, Федеральный центр лекарственного обеспечения займется закупкой вакцин, входящих в национальный календарь прививок.

Ранее омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что стала получать жалобы о том, что онкобольные и россияне с кардиозаболеваниями оказались в сложном положении из-за нехватки лекарств и мест в больницах. Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения должен исключить подобные ситуации.