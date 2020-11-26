Бывший врач Марадоны рассказал, что футболист был в глубокой депрессии

Диего Марадона Фото: REUTERS

В последние дни своей жизни легендарный аргентинский футболист Диего Марадона находился в глубокой депрессии. Об этом рассказал его бывший врач спортсмена Альфред Кахе

По словам Кахе, в последнее Марадона было «очень грустно». Врач заявил, что узнал о том, что Диего был в «глубокой депрессии» от психолога футболиста.

«Близкая к Диего женщина рассказала мне, что он говорил ей, что глубоко обеспокоен, подавлен и он уже сделал все в своей жизни. Это выражение про "сделал все в своей жизни" мне не понравилось», - рассказал Альфред.

Как писал сайт kp.ru, Кахе также заявил, что футболиста не лечили должным образом. По его словам, сердечно-сосудистое обследование не было проведено полностью.

Напомним, Марадона скончался в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет. Незадолго до своей смерти он попал в больницу с обезвоживанием, однако у него обнаружили гематому в головном мозге, врачи сделали ему операцию, но футболист умер уже через две недели. Предварительной причиной смерти назвали сердечный приступ.