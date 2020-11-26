Роскосмос оценил траты на МКС и предложил создать новую космическую станцию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель полета российского сегмента МКС, первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев на заседании Совета РАН по космосу сообщил, когда начнут выходить из строя многочисленные элементы Международной космической станции (МКС).

"Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", - приводит слова Соловьева портал "Научная Россия".

Он подчеркнул, что траты на дальнейшее финансирование станции РКК "Энергия" оценивается в 10-15 млрд рублей. Это сумму слишком велика, отметил первый заместитель генконструктора.

Он также представил облик новой российской орбитальной станции с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет заменяемости модулей.

Она будет иметь название Российская орбитальная служебная станция (РОСС). В ней будет размещено от 3 до 7 модулей с возможностью работы экипажа от 2 до 4 человек.

Напомним, что проект МКС планируется использовать до 2024 года. Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что все партнеры заинтересованны в продолжении эксплуатации станции и после 2024 года. В настоящее время обсуждается предложение об эксплуатации МКС до 2028-2030 годов.