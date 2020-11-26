Все игры 16-го тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о Диего Марадоне

Диего Марадона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все игры 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о легендарного аргентинского футболиста Диего Марадона. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

«Все команды Тинькофф-РПЛ почтят минутой молчания память аргентинского футболиста Диего Марадоны, который скончался 25 ноября», - говорится в заявлении лиги.

Напомним, Марадона ушел из жизни в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет. Незадолго до смерти футболист попал в больницу с обезвоживанием, однако у него обнаружили гематому в головном мозге, медработники сделали ему операцию, но спортсмен скончался через две недели. Предварительной причиной смерти назвали сердечный приступ.

Как писал сайт kp.ru, бывший врач футболиста Альфред Кахе заявил, что Марадону не лечили должным образом. По его словам, сердечно-сосудистое обследование не было проведено полностью. Кроме того, медик рассказал, что в последние время спортсмен находился в глубокой депрессии.