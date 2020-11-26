Поваленные стены и затопленные улицы: Жертвами циклона «Нивар» в Индии стали уже три человека

Циклон "Нивар" в Индии Фото: REUTERS

Циклон «Нивар» унес жизни трех человек и вызвал наводнения в городе Ченнай и на территории Пудучерри на юго-востоке Индии.

Люди погибли из-за того, что на них падали деревья и стены. Ветер, скорость которого достигала 130 километров в час, вырывал любые насаждения с корнем и рушил здания, сообщил телеканал NDTV.

Вслед за ураганом пришла вода, затопив сотни улиц в крупных городах штата Тамилнад. В промышленном центре этого региона находятся производства таких крупных компаний, как Nissan, BMW и Ford. Понесли ли они убытки от произошедшего, пока неизвестно.

По данным метеорологов, с 02:30 четверга (23:30 среды по мск) в регионе выпало до 200 мм осадков. Когда циклон только пришел в города, власти сразу начали эвакуацию населения. Сейчас два прибрежных штата покинули уже 200 тысяч человек.

В Индии часто циклоны становятся причиной массовой гибели людей. В мае на страну обрушился суперциклон «Амфан». Он затронул и территории Бангладеш. Его жертвами тогда стали 98 человек.