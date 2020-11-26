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Минпросвещения разработает для школьников нормы по использованию гаджетов

Министерство напомнило, что Цифровая образовательная среда позволит школьникам обучаться дистанционно
Анастасия РЫШКОВА
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Минпросвещения разработает нормы по использованию гаджетов для школьников.

Минпросвещения разработает нормы по использованию гаджетов для школьников.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство просвещения РФ создаст для школьников нормативы по использованию гаджетов, чтобы исключить негативное влияние технологий на здоровье детей. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщается в Telegram-канале ресурса стопкоронавирус.рф со ссылкой на Минпросвещения.

Министерство напомнило, что в связи с коронавирусом школьникам большую часть времени приходится обучаться дистанционно, что может сказаться в целом на их здоровье.

"Министерство разрабатывает нормативы использования гаджетов для того, чтобы применение ЦОС не отражалось негативно на здоровье детей", - говорится в сообщении.

Но при этом в министерстве отметили и плюсы цифрового обучения. Так, школьникам будет доступна "цифровая библиотека" с качественным обучающим контентом по всем темам и всем предметам.

При этом у школьников появится возможность создать свое "электронное портфолио", где будут их личные достижения, победы в конкурсах и олимпиадах.