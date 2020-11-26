Минобороны РФ: более 2 тыс. беженцев возвращается ежедневно в Карабах

Всего с 14 ноября в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулись уже более 17 тыс. жителей Нагорного Карабаха. Фото: REUTERS

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга в четверг, 26 ноября, сообщил, что свыше двух тысяч беженцев возвращаются ежедневно в свои дома в Нагорном Карабахе.

"Ежедневно при содействии российских миротворцев более 2 тыс. жителей Нагорного Карабаха, ранее покинувших свои дома из-за ведения боевых действий, возвращаются в места своего прежнего проживания", - передает слова Конашенкова ТАСС.

По словам генерала, всего с 14 ноября в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулось уже более 17 тыс. жителей Нагорного Карабаха.

Напомним, что по условиям соглашения, заключенного главами России, Армении и Азербайджана 9 ноября, военные действия в районе Нагорного Карабаха полностью прекращены. При этом в регион введены российские миротворцы, а стороны обменялись пленными, раненными и убитыми.