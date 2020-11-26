Одного из руководителей «Свидетелей Иеговы»* отправили под домашний арест

Ходатайство следствия об аресте и заключении подсудимого под стражу не одобрил Пресненский суд Москвы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одному из руководителей центра запрещенной в РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* Сергея Шаталова предъявили обвинения по статье «Организация деятельности экстремистской организации» и отправили под домашний арест до 23 января 2021 года.

Ходатайство следствия об аресте и заключении подсудимого под стражу не одобрил Пресненский суд Москвы.

«Пресненским районным судом отказано в удовлетворении в ходатайства о заключении под стражу обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 282.2 УК РФ Шаталова Сергея Григорьевича», - цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря суда Лелу Кокая.

О возбуждении уголовного дела в отношении центра «Свидетелей Иеговы»* стало известно во вторник, 24 ноября. По словам старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, организация возобновила деятельность в Москве и еще 19 регионах РФ. Подозреваемые снова начали собираться в июне 2019 года. В Москве они проводили конспиративные собрания в квартире на Челюскинской улице.

Общественная наблюдательная комиссия ранее сообщила, что задержанные вины не признают. Один из них имеет хроническое заболевание и нуждается в постоянном приеме лекарств.

Работа «Управленческого центра Свидетелей Иеговы*» была запрещена в России в апреле 2017 года. Под запрет попали и входящие в этот центр местные религиозные организации.

«Свидетели Иеговы»* - запрещенная в РФ экстремистская организация.