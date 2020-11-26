Сертификатор «Северного потока-2» покинул проект из-за угрозы санкций США Фото: REUTERS

Норвежская сертифицирующая компания Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL) вышла из проекта газопровода «Северный поток – 2» в связи с угрозами американских санкций.

Представитель DNV GL заявили, что деятельность их компании по инспектированию оснащенных судов, обслуживающих проект, подпадает под возможные ограничительные меры, о которых заявили в США

«Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA», - говорится в заявлении представителей компании.

DNV GL сообщил, что в проекте занималась рассмотрением документации и проверкой строительных работ на предмет соответствия стандартам, а также должна была выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения прокладки трубовровода.

Как сообщал сайт kp.ru, представители США усиливают давление на участников проекта «Северный поток – 2». Под ограничения подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. Берлин снова заявил о неприемлемости санкций против «Северного потока - 2»