Сколько лет еще будет активен коронавирус в России, рассказала эксперт

Влажная и холодная погода - это самая лучшая среда для размножения коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что в ряде регионов коронавирусная инфекция будет активна еще около полутора лет.

"Специалисты говорят о том, что нам необходима готовность где-то к полутора годам значительной активности COVID-19 в тех или иных регионах странах мира", – приводит слова специалиста приводит Интерфакс.

Она отметила, что влажная и холодная погода - это самая лучшая среда для распространения коронавируса. Но при этом эксперт сказала, что коронавирус не относится к сезонным болезням, циркулирующим с января по апрель.

"В этом плане надежды специалистов не оправдались. Но, тем не менее, уже сейчас понятно, что коронавирусная инфекция активно циркулирует при температуре от 0 до 10 градусов тепла. Она себя комфортно чувствуют и при более высоких температурах", – сказала Пшеничная.

Напомним, что согласно данным оперштаба за последние сутки в РФ выявили еще 25 487 случаев заболевания COVID-19.

Всего в мире за весь период пандемии зафиксировано свыше 60 миллионов случаев заражения.