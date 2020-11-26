Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на сердце и сосуды

Многие пациенты после выздоровления могут испытывать недомогание и сердечно-сосудистую симптоматику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус бьет по сердцу и сосудам не только у пожилых, но и у молодых людей, так как на начальном этапе заболевания может вызвать проблемы с перекачкой крови. Также COVID-19 в некоторых случаях вызывает воспаление сердечной мышцы или перикарда.

У тех больных, которые госпитализировали с коронавирусом, врачи, как правило, наблюдают более высокую частоту заболевания, называемого кардиомиопатией такоцубо. Этот недуг возникает при серьезном стрессе, вызванном обычно социальной изоляцией, болезнью или потерей близких, рассказала кардиолог Калифорнийского университета, доктор медицины Ниша Парих изданию Medicalxpress.

Кроме явных симптомов сердечно-сосудистого недомогания, уже после COVID-19 могут появиться длительные негативные эффекты. Многие пациенты после выздоровления могут испытывать недомогание и сердечно-сосудистую симптоматику – «от боли в груди и учащенного сердцебиения до предобморочного состояния или обморока», добавил медик.

Те же пациенты, которым не повезло переболеть тяжелой формой COVID-19 с длительным течением, могут ощущать головокружение, головные боли и онемение. Реже встречается воспаление или рубцевание сердечной мышцы, но тем не менее его тоже находят у перенесших коронавирус людей.

Вирус может добраться и до сосудов – иногда он поражает слизистую оболочку (эндотелий), а это уже грозит образованием тромбов в легких или в сосудах ног.