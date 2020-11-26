В Армении отказались отменить военное положение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 26 ноября, в ходе внеочередного заседания парламент Армении отказался отменить военное положение.

«За отмену военного положения проголосовали 36, против - 56 депутатов. Решение не принимается», - сообщил вице-спикер парламента Ален Симонян.

Напомним, неделю назад Национальное Собрание Армении объявила о созыве внеочередное заседание в четверг, 26 ноября, в 11:00 для рассмотрения вопроса об отмене военного положения. Как писал сайт kp.ru, автором проекта об отмене военного положения стала фракция «Просвещенная Армения».

Оппозиция собирается инициировать процесс выражения недоверия действующему премьер-министру Армении Николу Пашияну, но Конституция страны запрещает обсуждать подобный вопрос на уровне парламента в условиях военного положения, который ввели 27 сентября в условиях обострения конфликта в Нагорном Карабахе.