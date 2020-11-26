Собянин рассказал о рисках заниматься самолечением при коронавирусе

Сергей Собянин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заболевшие коронавирусной инфекцией не должны заниматься самолечением, поскольку при таком методе лечения пациент рискует попасть не просто в больницу, а сразу в реанимацию. Об этом предупредил мэр Москвы Сергей Собянин

«Это очень плохо. Это очень опасно. Потому что человек, который занимается самолечением, рискует попасть не просто в больницу, а напрямую - в реанимацию», - заявил глава города.

Собянин также призвал не запасаться лекарствами без назначения врача. Он напомнил, что препараты против коронавирусной инфекции все равно выдаются только по назначению доктора, и бесплатно. При этом отметил, что этих лекарств достаточно.

«Только врач может определить, какие лекарства необходимо принимать в ситуации, когда вы заболели COVID-19. Это разные лекарства. Лекарства от COVID-19 выписываются только врачом, и они бесплатно доставляются больному», - подчеркнул градоначальник.

Как писал сайт kp.ru, московский мэр сообщил, дефицит лекарств от коронавирусной инфекции в России будет ликвидирован что в течение нескольких недель. По его словам, Министерство промышленности активно занимается выпуском дополнительных препаратов, и уже увеличили объем выпуска в 2-3 раза, а по некоторым лекарствам и в 7 раз.