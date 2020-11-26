Собянин рассказал, когда дефицит лекарств в России будет ликвидирован Фото: Мария ЛЕНЦ

В течение нескольких недель дефицит лекарств в России будет ликвидирован. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, Министерство промышленности России активно занимается выпуском дополнительных лекарств, и на сегодняшний день уже увеличили объем выпуска в два - три раза, а по некоторым лекарствам и в семь раз.

«Я думаю, что в целом по стране этот дефицит также будет в течение нескольких недель ликвидирован», - сообщил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, Собянин сообщил, что в течение недели - двух в Москве будет запущена система контроля за наличием популярных лекарств.

Как писал сайт kp.ru, московский мэр также рассказал о рисках заниматься самолечением при коронавирусе, и призвал не запасаться лекарствами без назначения врача. По его словам, при таком методе лечения больной рискует попасть не просто в больницу, а сразу в реанимацию.