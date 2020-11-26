«Как давно обещал, я таки выдал»: Виталий Кличко издал книгу своих цитат

Виталий Кличко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко выпустил иллюстрированную книгу - сборник своих известных цитат, которая получила название «Кто не слышал, тот увидит!».

«Как давно обещал, я таки выдал самоироническую книгу со своими известными цитатами», - заявил киевский мэр.

Сам Кличко описал свое творение как «яркую, весёлую, позитивную» книгу. «Мы выдали эту книжку в таком интересном формате — смешном, маленьком, удобном», - отметил он

В сборник включены 14 известных высказываний Кличко, которые сопровождаются иллюстрациями. В книги представлены такие его высказывания, как «Хватит шастать без настоятельной потребности», «Мост, который устал», «Чтобы холодная вода превратилась в горячую, её надо подогреть» и другие.

Книга была выпущена тиражом в три тысячи экземпляров, и весь этот тираж был оформлен в виде подарочного издания.

Бывший спортсмен уточнил, что на данный момент ведутся переговоры с издателем об увеличении тиража.

Кличко также сообщил, что планирует направить доходы с продажи книги на благотворительность.

Кроме того, он не исключает, что выйдут новые серии книги, в которых можно будет прочесть другие цитаты бывшего боксера, и также допускает выпуск сборника на иностранных языках.