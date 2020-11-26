Собянин сообщил о готовности Москвы к массовой вакцинации от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Московский мэр Сергей Собянин сообщил о готовности Москвы к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. По его словам, для этого в столицы подготовлены около 300 пунктов вакцинации, которые оснащены всем необходимым оборудованием, холодильниками, а также персоналом, создана информационная электронная система записи горожан.

«Ждем вакцину, как из печи пирога, чтобы открыть массовую запись», - отметил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, Собянин сообщил, что все москвичи, привитые в рамках исследований вакциной «Спутник V», чувствуют себя хорошо. «Такой тоже дополнительный большой плюс для того, чтобы запускать эту вакцину уже в промышленный оборот», - добавил он, уточнив, что разработанным институтом имени Гамалеи привили уже больше 20 тысяч человек.

Напомним, согласно последним исследованиям эффективность российской вакцины «Спутник V» превышает 95 процентов, и никаких нежелательных побочных эффектов у добровольцев не проявилось.