На Госуслугах появился сервис, позволяющий сообщить о проблеме с вызовом медиков

На портале Госуслуг появилась возможность сообщить о проблеме с вызовом врачей или скорой помощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На портале Госуслуг появилась возможность сообщить о проблеме с вызовом врачей или скорой помощи. По его словам, в условиях распространения коронавируса россияне испытывают трудности с дозвоном до медучреждений.

«На портале госуслуг появился сервис, через который пользователи могут сообщить о проблеме с вызовом скорой помощи или дозвоном до поликлиники», - сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко агентству ТАСС.

Он отметил, что был организован дополнительный инструмент обратной связи, через который пользователи могут оставить свои замечания. Данные будут направляться в профильные структуры системы здравоохранения.

В России за минувшие сутки выявили 25 487 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии заразились 2 187 990 россиян. Из них погибли - 38 062человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал слухи о «закрытии» столицы на фоне распространения коронавирусной инфекции, и заявил об отсутствии таких планов.