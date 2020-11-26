Какие меры поддержки россиян отменят к концу 2020 года

В 2021 году россиянам, у которых закончился срок действия паспорта, нужно заменить документ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В декабре заканчивается срок действия многих послаблений, которые были разрешены россиянам из-за пандемии.

Какие меры будут упразднены в 2021 году:

Карты «Мир» для пенсионеров

С 2021 года пенсионеры будут получать пенсию исключительно на карту «Мир». Последние выплаты на карты других платежных систем проведут 31 декабря 2020 года.

Ограничения по взысканию на ипотечные квартиры

Еще летом ЦБ попросил банки не забирать ипотечные квартиры у должников по кредитам. Сохранится ли мера в 2021 году, пока не ясно.

Еще одна рекомендация ЦБ касалась реструктуризации кредитов и отсутствие пеней по ним. Но такая мера касается только тех, кто потерял доход во время пандемии.

Переход на электронные трудовые книжки

До конца года россиянам нужно решить: они хотят завести электронную трудовую книжку или оставить бумажный вариант.

Проверки приборов учета

В апреле было принято решение, что до конца года не будут проводить проверки приборов учета – счетчиков электроэнергии, газа и воды. Пока не решено, будет ли продлен мораторий.

В Минстрое «Российской газете» рассказали, что сейчас этот вопрос обсуждается.

Замена паспорта и водительских прав

Д 31 декабря разрешено не заменять паспорта и водительские удостоверения, у которых истек срок годности. Новый год нужно начать именно с этой процедуры.

Визиты судебных приставов

Приставам-исполнителям рекомендовали до 31 декабря не ходить к гражданам-должникам и аресты имущества. С нового года это изменится.