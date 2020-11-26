Экс-замглавы ФСИН обвинили в злоупотреблении полномочиями

Валерий Максименко. Фото: Пресс-служба ФСИН России/ТАСС

Бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Сумму ущерба следствие оценивает в 189 миллионов рублей.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Он задержан и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», - говорится в сообщении Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) между ФСИН России и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России.

Строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для выполнения работ.

«В результате его действий не исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей, не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы», - сказано в заявлении СК.

В настоящий момент следствие проводит мероприятия по сбору и закреплению доказательств.

18 ноября в СМИ появилась информация, что Валерий Максименко подал в отставку. Он отказался общаться с журналистами и заявил, что будет отвечать только на официальные запросы.