Собянин сообщил об иммунитете к коронавирусу у половины москвичей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 50 процентов москвичей имеет популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа, что позволяет говорить о том, что они более - менее защищены от этого вируса. Такое заявление сделал московский мэр Сергей Собянин.

«Проведённые исследования в Москве дают результат, что у нас около 50 процентов населения уже имеют иммунный ответ к коронавирусу: клеточный иммунитет, антитела и так далее … уже более - менее защищены от коронавируса», - заявил глава города в эфире телеканала «Россия 24».

При этом московский мэр отметил, что это не исключает риска повторного заражения этих граждан коронавирусной инфекцией.

Как писал сайт kp.ru, градоначальник также сообщил о готовности столицы к массовой вакцинации от коронавируса. Собянин рассказал, что для этого в городе подготовлены около 300 пунктов, оснащённых всем необходимым оборудованием, а также персоналом