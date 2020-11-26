Европарламент призвал ЕС ввести жесткие санкции против Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европарламент принял резолюцию, которая призывает Европейский союз ввести жесткие санкции в отношении Турции. Ограничительные меры предложены на фоне противоречий в Средиземном море

Резолюцию поддержал 631 депутат Европарламента, против проголосовали только три парламентария.

«Депутаты Европарламента призывают Евросовет сохранить единую позицию в отношении незаконных действий Турции и ввести в ответ жесткие санкции», - говорится в документе.

В резолюции отмечается, что отношения между Евросоюзом и Турцией находятся на «историческом минимуме» из-за действий Анкары по Греции, Кипру, Ливии, Сирии, а также Нагорному Карабаху.

Напомним, очередное обострение ситуации в Средиземноморье произошло после того, как Турция начала сейсмические исследования в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Кроме того, Анкара ведет исследования в районе, который считает своей исключительной экономической зоной Кипр. В начале сентября турецкая сторона направила из провинции Хатай в приграничную с Грецией северо-западную провинцию Эдирне около 40 танков.

Как писал сайт kp.ru, НАТО пытался создать механизм для разрешения конфликта в Восточном Средиземноморье между Афинами и Анкарой, однако двусторонний военный механизм не дал никаких результатов.