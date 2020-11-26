В Аргентине вызвало скандал фото работника похоронного бюро с открытым гробом Марадоны

Диего Марадона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Аргентине вызвало скандал фото тела легендарного футболиста Диего Марадоны в открытом гробу со стоящим рядом работником похоронного бюро, который демонстрирует поднятый вверх большой палец, при этом одну руку он положил на лоб спортсмену.

Прощание с футболистом проходит при закрытом гробе, который открыли только для членов семьи, чтобы они могли в последний раз увидеть близкого человека.

Прощание с футболистом проходит при закрытом гробе Фото: Twitter.com

Как сообщил адвокат спортсмена Матиас Морла, все происходило в похоронном бюро, где подготавливали тело. На фото оказался сотрудник Диего Молине. Как передает телеканал TN, его уже уволили, семье Марадоны принесли извинения.

Напомним, Марадона ушел из жизни в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет. Сегодня, 26 ноября, тысячи человек пришли к президентскому дворцу в столице Аргентины Буэнос-Айресе, чтобы проститься с бывшим игроком и тренером сборной. Как писал сайт kp.ru, в стране объявлен трехдневный траур.