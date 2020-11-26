В Армении нашли тело российского военного Фото: REUTERS

В Армении обнаружено тело российского венного по контракту без признаков насильственной смерти. Тело военнослужащего нашли вне территории воинской части, проводится расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено сослуживцем по месту проживания вне территории воинской части. Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не выявлено», - приводит ТАСС сообщении пресс-службы

Как сообщили в Южного военного округа, комиссия командования российской военной базы ЮВО в Республике Армения совместно с правоохранительными органами начала расследование по факту смерти российского военного. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал сайт kp.ru, 9 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали договор о прекращении огня в Карабахе, который вступил в силу на следующий день. Для контроля за прекращением боевых действий в регион направили российских миротворцев в количестве 1 960 военнослужащих, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники и 90 бронетранспортеров.