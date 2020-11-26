Минкультуры закупило десятки тысяч музыкальных инструментов для школ искусств

Фото: Пресс-служба министерства культуры РФ

За два года Минкульт в рамках нацпроекта "Культура" закупил для детских школ искусств десятки тысяч единиц музыкальных инструментов и оборудования, сообщила замминистра культуры Ольга Ярилова в ходе рабочей поездки в Новосибирск.

«Еще важное решение было принято, и за это спасибо рабочим группам по культуре и образованию Государственного совета, мы включили ремонты и реконструкцию детских школ искусств в нацпроект "Культура"» - добавила она.

В регионе более 170 зданий, в которых размещены школы искусств, около 20 из них нуждаются в ремонте.

Фото: Пресс-служба министерства культуры РФ

В программу уже включили шесть школ. Но это только начала, отметила Ярилова. Дальнейшая работа будет зависеть от совместных усилий региональных властей с миситерством, подчеркнула она.