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Рогозин считает, что МКС пока рано списывать

Роскосмос ведет мониторинг технического состояния станции
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Рогозин считает, что МКС пока рано списывать

Рогозин считает, что МКС пока рано списывать

Фото: Влад КОМЯКОВ

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что списывать МКС пока рано. Он добавил, что сейчас корпорация следит за техническим состоянием станции.

- Конечно, некоторые модули МКС значительно превысили установленный срок их службы (15 лет), и мы ведем мониторинг их технического состояния. Но, думаю, списывать станцию еще рано, - написал Рогозин в своем Facebook.

Он добавил, что прорабатываемая в Россия новая орбитальная станция должна обязательно иметь функции ремонта и дозаправки космических комплексов.

Ранее первый заместитель генерального директора РКК «Энергия» Владимир Соловьев предложил пересмотреть сроки дальнейшего участия России в программе МКС. По его словам, ряд элементов на станции серьезно повреждены, многие из них уже не подлежат замене и безвозвратно выходят из строя. Поэтому для поддержания жизнеспособности МКС потребуются огромные деньги - около 15 миллиардов рублей.

Соловьев предложил сосредоточиться на разработке собственных орбитальных станций. В ответ на это Роскосмос заявил, что об отказе об отказе от участия в проекте МКС речь не идет. А сроки эксплуатации станции зависят не только от технической составляющей, но и от политической повестки. В начале следующего года этот вопрос будет обсуждаться с NASA и другими партнерами.