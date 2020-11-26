РФПИ предложил AstraZeneca скомбинировать вакцину компании и «Спутник V»

РФПИ предлагает AstraZeneca скомбинировать вакцину компании и «Спутник V» Фото: Мария ЛЕНЦ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca скомбинировать укол вакцины компании от коронавирусной инфекции и «Спутник V» для повышения эффективности.

РФПИ указал на то, что на данный момент вакцина AstraZeneca показала эффективность в 62 процента.

«Если они будут проводить новое клиническое исследование, мы предлагаем скомбинировать укол AZ со "Спутником V" для увеличения эффективности», - говорится в сообщении российского фонда, где отмечают, что комбинирование препаратов может оказаться важным при проведении ревакцинации.

Ранее директор AstraZeneca Паскаль Сориот сообщил о намерениях компании провести еще одни испытания разработанной вакцины от коронавируса для уточнения эффективности препарата.

Напомним, согласно последним исследованиям эффективность российской вакцины «Спутник V» превышает 95 процентов, и никаких нежелательных побочных эффектов у добровольцев не проявилось.