Главврач Коммунарки назвал главную особенность коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко назвал быстрое формирование в организме чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов главной особенностью коронавирусной инфекции, которая наблюдается у всех пациентов.

Проценко также сообщил, что треть заболевших, которых не удаётся спасти, умирают в первые 72 часа пребывания в стационаре. Другие уходят из жизни в более поздние сроки. По его словам, причинами скорой смерти чаще всего становятся гипоксия и тромбоэмболии, а позднее - септические осложнения в связи с устойчивостью бактерий к антибиотикам.

Врач уточнил, что внутрибольничные штаммы опасных бактерий появились в Коммунарке из-за перевода пациентов из других стационаров.

«Причем это проблемные штаммы со множественной устойчивостью, что ограничивает возможности лечения. И мы выявляем их все чаще», - приводит слова специалиста «МК»