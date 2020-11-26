Главврач Коммунарки назвал главную особенность коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко назвал главной особенностью коронавирусной инфекции быстрое формирование в организме чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов, которая наблюдается у всех пациентов.

Проценко также сообщил, что треть инфицированных коронавирусом, которых не удаётся спасти, умирают уже в первые 72 часа пребывания в стационаре. По его словам, причинами скорой смерти становятся гипоксия и тромбоэмболии, а поздней - септические осложнения, которые вызваны на фоне устойчивости бактерий к антибиотикам.

Врач также уточнил, что внутрибольничные штаммы опасных бактерий появились в Коммунарке из-за перевода пациентов из других стационаров.

«Проблемные штаммы со множественной устойчивостью, что ограничивает возможности лечения. И мы выявляем их все чаще», - приводит слова специалиста «МК»

Напомним, ранее эксперт рассказал о влиянии коронавируса на сердце и сосуды. По словам кардиолога Калифорнийского университета, доктора медицины Ниша Парих, заболевание грозит тромбами в легких и нижних конечностях.