В центре Буэнос-Айреса начались беспорядки: фанаты хотят проститься с Марадоной

В центре Буэнос-Айреса начались беспорядки Фото: REUTERS

В центре Буэнос-Айреса начались серьезные беспорядки с участием поклонников Диего Марадоны и полиции после того, как правоохранительные органы перекрыли проспект, ведущий ко дворцу президента Аргентины, где проходит прощание с легендарным футболистом.

Фанаты хотят проститься с Марадоной Фото: REUTERS

Ранее очередь желавших проститься с Марадоной растянулась на четыре километра, однако семья спортсмена настояла, чтобы церемония закончилась вовремя. Недовольные таким решением фанаты вступили в противостояние с правоохранителями, которые начали задержания.

Фанаты вступили в противостояние с правоохранителями Фото: REUTERS

Силовики уже направили против поклонников бронетехнику. В полицию летят бутылки, а те используют слезоточивый газ.

Как передают РИА Новости со ссылкой на свой источник, власти Аргентины решили продлить прощание с футболистом после столкновений фанатов с полицией

Напомним, Марадона ушел из жизни в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет. Как писал сайт kp.ru, в Аргитене объявлен трехдневный траур.