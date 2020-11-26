Опытом Росгвардии заинтерисовались в ОАЭ

В Москве состоялась встреча директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Фото: Предоставлено Росгвардией

В Москве состоялась встреча директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерала армии Виктора Золотова и Чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Российской Федерации Мухаммеда Ахмеда Султана Иссы Аль-Джабера.

Фото: Росгвардия

Цель визита делегации ОАЭ – ознакомление с деятельностью Росгвардии. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества и взаимодействия, - сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Интерес не праздный: в 2019 году команда Росгвардии заняла четвертое место, а в 2020 – завоевала серебро в международных соревнованиях подразделений специального назначения, которые проводились в ОАЭ.

Фото: Росгвардия

Открывая мероприятие Виктор Золотов отметил, что войска правопорядка имеют богатую историю и в следующем году отметят 210 лет с момента образования. В ходе беседы директор Росгвардии ознакомил представителей делегации Объединенных Арабских Эмиратов с основными направлениями деятельности ведомства.

Зарубежные гости осмотрели экспозицию Центрального музея войск национальной гвардии Российской Федерации и сделали запись в книге почетных гостей.