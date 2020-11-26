От COVID-19 могут повыпадать зубы

Коронавирусная инфекция может привести к осложнению заболеваний десен и даже к выпадению зубов. Фото: Shutterstock

Коронавирусная инфекция может привести к осложнению заболеваний десен и даже к выпадению зубов. В основном это касается людей, у которых уже были стоматологические проблемы, когда они заболели COVID-19.

Это может быть связано с воздействием вируса на систему кровообращения. Помимо проблем с зубами, по этой же причине, COVID-19 может привести к выпадению волос и отечности нижних конечностей. Об этом сообщила газета The New York Times, которая приводит в доказательство слова переболевших, а также мнение специалистов.

«Чрезвычайно редко зубы сами выпадают, буквально выходят из десен», - рассказал доктор Дэвид Окано из Университета Юты.

Многие пациенты описывают потерю зубов после ковида как безболезненную и быструю.

Существующие стоматологические проблемы могут усугубиться в результате Covid-19, подтвердил стоматолог. Особенно когда пациенты страдали от острых инфекций и боролись с их долгосрочными последствиями.

Как ранее писал KP.RU, коронавирус бьет по сердцу и сосудам не только у пожилых, но и у молодых людей, так как на начальном этапе заболевания может вызвать проблемы с перекачкой крови. Также COVID-19 в некоторых случаях вызывает воспаление сердечной мышцы или перикарда.