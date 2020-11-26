Аваков призвал ввести локдаун на Украине «как можно быстрее» Фото: REUTERS

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинское правительство должно «как можно быстрее» ввести локдаун на три-четыре недели, поскольку в стране сложилась негативная ситуация с коронавирусной инфекцией.

«Нужно вводить локдаун как можно быстрее продолжительностью три-четыре недели. Убеждён, что правительство будет это рассматривать в ближайшие дни», - заявил глава Министерства внутренних дел незалежной.

По его словам, в настоящее время украинское правительство готовит программы компенсаций для бизнеса.

Ранее в четверг, 26 ноября, на Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. В стране выявили 15 331 новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки. Предыдущий антирекорд зарегистрировали не так давно - 21 ноября, когда выявили 14 580 заразившихся. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 677 189 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.