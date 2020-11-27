Москвичей предупредили о тумане и гололедице

В Москве ожидается сильный туман и гололедица Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С вечера четверга, 26 ноября, до утра пятницы в Москве ожидается сильный туман и гололедица. Об этом говорится в экстренном предупреждении столичного главка МЧС.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что по прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие пару часов «с сохранением до 9 утра 27 ноября» в городе «ожидается туман с видимостью 500–700 метров», местами гололедица.

В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют московским автомобилистам быть внимательнее за рулем, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать обгонов и других опасных маневров на дорогах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 26 ноября в Москве начнёт портиться погода из-за приближения циклона «Таня». Между тем, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичам не стоит бояться этого циклона: он не несет опасности, хоть и получил собственное имя.