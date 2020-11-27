Игроки «Наполи» вышли на поле в футболках с 10-м номером и фамилией Марадоны

Все игроки «Наполи» вышли на матч в футболках с 10-м номером и фамилией Марадоны Фото: REUTERS

26 ноября, когда в Буэнос-Айресе прощались со звездой мирового футбола – аргентинским футболистом Диего Марадоной, все игроки «Наполи» в память о легенде своего клуба перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы с «Риекой» вышли на поле в футболках с 10-м номером и фамилией Марадоны.

Встреча начался с минуты молчания в память о великом аргентинце, за которым в неаполитанской команде с 2000 года закреплен десятый номер. Нападающий сборной Италии и капитан клуба «Наполи» Лоренцо Инсинье перед этим возложил цветы возле стадиона.

Напомним, как писал сайт kp.ru, легендарный аргентинский футболист скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

В Аргентине объявлен трехдневный траур, а мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис заявил, что стадион «Сан-Паоло», где проводит домашние матчи «Наполи», будет переименован в честь Диего Марадоны.

Бывшего игрока и тренера сборной Аргентины похоронят на кладбище в городке Белла-Виста, где покоятся его родители.

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Марадона умер. Бога больше нет

Он не был святым. Но его называли богом. На него молились везде, где его нога ступала на футбольное поле. Буэнос-Айрес, Барселона, Неаполь… Он везде был поднимал на ноги стадионы. Он сводил с ума целые города и страны своими финтами и голами. И вот теперь бога нет. Всего лишь в 60 лет (подробности).