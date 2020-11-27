Работы над С-500 завершат в 2021 году

Работы над новейшей зенитной ракетной системой С-500 будут завершены в 2021 году Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Работы по созданию новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 будут полностью завершены в новом 2021 году. Об этом рассказал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Андрей Юдин.

«Стоит отметить, что на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500», - сказал генерал-лейтенант в интервью газете министерства обороны «Красная звезда».

Ранее сообщалось, что ЗРС С-500 уже проходит госиспытания, а начало серийных поставок запланировано на 2025 год.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял о готовности рассмотреть возможность покупки С-500. К слову, в Китае новейшему российскому комплексу присвоили неожиданные свойства – якобы С-500 может сбивать метеориты.