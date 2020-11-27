Трампа призвали помиловать Сноудена и Ассанжа

Член Палаты представителей конгресса Тулси Габбард Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Палаты представителей конгресса Тулси Габбард обратилась к пока еще действующему президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать двух героев громких шпионских скандалов – основателя специализирующейся на политических разоблачениях организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

Свое обращение к главе Белого дома конгрессмен от штата Гавайи опубликовала в Twitter. Тулси Габбард просит главу Белого дома «рассмотреть возможность помиловать людей, которые ценой огромных личных жертв разоблачили обман и преступления тех, кто входит в глубокое подполье».

Она также оставила ссылку на свой предыдущий твит, в котором призывала снять обвинения с Ассанжа и Сноудена – «смелых информаторов, разоблачающих ложь и преступления в нашем правительстве», для чего предлагала коллегам в конгрессе принять специальный законопроект.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Трамп объявил о помиловании своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В конгрессе это его решение осудили, назвав злоупотреблением.