Врач Марадоны считает, что футболиста можно было спасти

Аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший лечащий врач легендарного футболиста Диего Марадоны Альфред Кахе считает, что аргентинца можно было спасти. Доктор убежден, что медики, которые после него заботились о здоровье спортсмена, плохо обследовали и неправильно лечили своего знаменитого пациента.

Альфред Кахе объявил, что намерен просить власти провести по этому поводу расследование. По его мнению, состояние здоровья Диего Марадоны ухудшалось не только из-за перенесенных им операций, но и из-за пристрастия экс-игрока и тренера сборной Аргентины к наркотикам и алкоголю, передает телеканал «360».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале ноября Диго Марадона поступил в больницу с обезвоживанием и для медицинского обследования, однако проблемы со здоровьем оказались серьёзнее: у него обнаружили гематому в головном мозге, врачи сделали ему операцию.

Доктор Кахе считает, что после хирургического вмешательства рядом с Марадоной постоянно должны были находиться врачи. Кроме того, он уверен, что «сердечно-сосудистое обследование не было проведено полностью».

«Диего не лечили должным образом», - подчеркнул медик.

Он также сообщил, что в последнее время футболист страдал от глубокой депрессии, был подавлен и говорил, что он «уже сделал все в своей жизни». Об этом врачу, по его словам, рассказала «близкая к Диего женщина».

Ранее сообщалось, что Марадона умер на глазах психолога, психиатра и медсестры, которые следили за его выздоровлением после операции. Причиной смерти стал сердечный приступ.

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Марадона умер. Бога больше нет

Он не был святым. Но его называли богом. На него молились везде, где его нога ступала на футбольное поле. Буэнос-Айрес, Барселона, Неаполь… Он везде был поднимал на ноги стадионы. Он сводил с ума целые города и страны своими финтами и голами. И вот теперь бога нет. Всего лишь в 60 лет (подробности).