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Полиция Кипра задержала человека, подозреваемого в России в мошенничестве

Мужчина был объявлен в розыск по линии Интерпола
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Судья назначил следующее слушание по делу об экстрадиции подозреваемого на 30 декабря

Судья назначил следующее слушание по делу об экстрадиции подозреваемого на 30 декабря

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 26 ноября, полиция Кипра задержала 33-летнего мужчину, который в начале 2020 года был объявлен Россией в международный розыск по линии Интерпола по подозрению в мошенничестве и хищениях.

Об этом в ночь на пятницу сообщила местная газета Cyprus Mail, не называя имени задержанного, его гражданство или национальность тоже не указываются. Отмечается, что кипрские правоохранители обнаружили подозреваемого в Лимасоле, его сразу доставили в суд.

По информации издания, разыскиваемого Интерполом мужчину под стражу заключать не стали, отпустили под залог в размере 50 тысяч долларов. Сообщается также, что у него изъяли паспорт, внесли фамилию в стоп-лист и обязали каждую неделю отмечаться в полицейском участке.

Газета пишет, что подозреваемый с сообщниками совершал преступления в России с 2015 по 2018 год, ущерб от их действий оценивается в сумму порядка 68 миллионов рублей. Ордер на его арест был выдан российскими правоохранительными органами 31 января.

Следующее слушание по делу об экстрадиции предполагаемого мошенника в Россию назначено на 30 декабря.

Криминал