Помпео выразил готовность передать полномочия новому госсекретарю США

Госсекретарь США Майкл Помпео Фото: REUTERS

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что вполне готов к передаче полномочий своему преемнику из администрации демократа Джозефа Байдена, как только такое распоряжение ему даст действующий президент страны Дональд Трамп.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, госдепартамент «в полной мере выполнит» все, что «поручил президент в соответствии с решением» Управления по общим вопросам администрации США, поскольку «это предписано законом, и мы всегда выполняем такие обязательства».

«У нас единовременно будет один госсекретарь и один президент», - подчеркнул Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Трамп уже готовится к передаче власти демократу, а сам Байден рассказал о планах на первые сто дней президентства и назвал кандидатов на ключевые посты в своей будущей администрации. Помпео на посту госсекретаря сменит Энтони Блинкен,

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