Эксперт назвала главный недостаток вакцин от коронавируса

Эксперт назвала слабое место вакцин от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала «слабое место» всех существующих на сегодняшний день вакцин от коронавируса.

По словам эксперта, главный их недостаток состоит в том, что как уже созданные, так и разрабатываемые препараты против COVID-19 нужно вводить дважды, а в таком случае всегда есть вероятность, что человек может просто не прийти на второй укол. И таким образом сведет эффект от прививки на нет.

«В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут», - сказала профессор в беседе с РИА Новости.

Анча Баранова добавила, что в Китае проходит клинические испытания одностадийная вакцина, однако о ней пока мало известно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России ранее были зарегистрированы две вакцины против коронавирусной инфекции. Первая, «Спутник V», разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Вторую, «ЭпиВакКорона», создал научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».