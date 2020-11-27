Украинский генерал Хомчак оценил шансы Киева вернуть Донбасс силой

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак Фото: YouTube

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак оценил шансы Киева вернуть Донбасс под свой контроль силой.

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также», - заявил главком украинским журналистам.

Генерал Хомчак уточнил, что это невозможно по трем причинам. Во-первых, по его словам, если армия Незалежной начнет активные боевые действия в Донбассе, то нарушит международное гуманитарное право. Во-вторых, это приведет к многочисленным жертвам из числа мирных жителей региона, счет погибшим будет вестись в сотнях и тысячах.

А в-третьих, как указал Хомчак, возможны серьезные потери в рядах ВСУ, так как далеко не везде украинских военных поддерживают, и они постоянно ждут «выстрелов в спину», пишет газета «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее бывший командующий так называемой «операцией объединенных сил» в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что если бы перед украинскими силовиками стояла задача силой вернуть территории мятежных ДНР и ЛНР под контроль Киева, им бы понадобилось для этого не более суток.

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