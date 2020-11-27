Сборник цитат Кличко обсмеяли в соцсетях

Мэр Киева Виталий Кличко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи соцсетей вовсю потешаются над переквалифицировавшимся из боксеров в политики мэром Киева Виталием Кличко, который ранее с гордостью объявил о выходе в свет сборника его самых известных цитат.

Как писал сайт kp.ru, бывший чемпион мира по боксу накануне объявил, что выпустил самоироничную книгу под названием «Кто не слышал, тот увидит!» с картинками. В сборник вошли 14 известных его высказываний. Например, такие как «Хватит шастать без настоятельной потребности», «Мост, который устал», «Чтобы холодная вода превратилась в горячую, её надо подогреть» и другие.

Разумеется, одни обитатели соцсетей тут же стали соревноваться в остроумии по этому поводу и подсказывать киевскому мэру, какие фразы он забыл включить в сборник: «Раньше умирал каждый шестой, а теперь каждый второй» – не вошло?»

Другие удивляются: «Вас действительно радует то, что аж на целую книжку набралось?»

Но большинство отмечает, что самоирония и юмор – это хорошо, но и об обязанностях градоначальника забывать не стоит.

Стоит отметить, что после того, как Виталий Кличко стал часто выступать с речами, он прославился своими «перлами» даже больше, чем спортивными достижениями. Его выражения растащили на цитаты. Кто же не помнит двух заместителей, «четверо из которых месяц лежат в кабинете министров», завернутые носки и «волшебные пендели», загадочные «артефаки», совет киевлянам «готовиться к земле» или «моя жена везде».