Последние новости на утро 27 ноября 2020: Назван главный недостаток вакцин от коронавируса

Последние новости на утро 27 ноября 2020 года. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала «слабое место» всех существующих на сегодняшний день вакцин от коронавируса. По словам эксперта, главный их недостаток состоит в том, что как уже созданные, так и разрабатываемые препараты против COVID-19 нужно вводить дважды, а в таком случае всегда есть вероятность, что человек может просто не прийти на второй укол. И таким образом сведет эффект от прививки на нет.